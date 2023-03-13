الخليل استقبل بلحاج.. وتأكيد على استعداد البنك الدولي دعم لبنان في الظروف الاستثنائية

نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط يؤكّد على استعداد البنك الدولي دعم لبنان في الظروف الاستثنائية



أكّد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج استعداد البنك الدولي دعم لبنان في الظروف الاستثنائية من خلال عدد من مشاريع الإغاثة، لا سيما دعم القمح وبرنامج الاسر الأكثر فقراً.



وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد استقبل بلحاج والمدير الإقليمي في البنك Jean Christophe Carret وجرى استعراض الأوضاع المشتركة.



وتطرّق النقاش إلى ضرورة المحافظة على قطاع التعليم وإنقاذ العام الدراسي، ومساعدة الإدارة العامة لاسيما المالية في مواجهة تداعيات الأزمة.

كما استقبل الخليل رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي وجرى عرض لأوضاع القطاع الزراعي.