مكتب فضل الله: الخميس 23 اذار أوّل أيام شهر رمضان المبارك

أعلن المكتب الشرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، في بيان أنَّ" يوم الخميس الواقع في 23 اذار هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بناءً على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكان الرؤية."وقال "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة، وأن يوفقنا للصيام وأداء الطاعات، وأن يجعلنا فيه من ضيوفه وأهل كرامته، وأن يختمه علينا بالمغفرة والرحمة والقبول، إنه سميع مجيب، وهو أرحم الراحمين".