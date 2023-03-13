الجميّل التقى الخير والصمد في اطار التواصل بين الكتائب وتكتل الاعتدال الوطني

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائبين أحمد الخير وعبد العزيز الصمد وجرى بحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي وآخر التطورات على الساحتين اللبنانية وفي المنطقة.



واللقاء الذي حضره النائب الياس حنكش جاء في اطار التنسيق الدائم بين حزب الكتائب وتكتل الاعتدال الوطني وتم الاتفاق على ابقاء التواصل مستمراً.