0min

مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين

إلتقت مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان عددا من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس نبيه بري بحضور السفيرة الأميركية.



فماذا في الملفات؟