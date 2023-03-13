رابطة التعليم الثانوي اعتصمت أمام وزارة التربية

نفذت رابطة التعليم الثانوي اعتصاما امام وزارة التربية تزامنا مع عدد من الاعتصامات في المناطق وذلك بعد اتجاه عدد من الروابط لاستئناف التدريس.



وقد رفع المشاركون شعارات اعتبروها ملخصا لاوضاعهم ولحقوقهم بعد الوعود الكثيرة التي افضلها قيد الدرس.



ومن الشعارات "فلترحل روابط الخنوع الكلمة للاساتذة"، "ليس بالفتات يحيا المعلم بل بالعيش الكريم والآمن عدلوا الرواتب"، "معلم يذل امام المستشفى عار على دولة تدعي الحضارة الاستشفاء حق"، "لا ثقة لا عودة لا للترهيب والتهديد"، "كرامة الاستاذ فوق كل اعتبار لا للفتات والمكرمات صححوا الاجور والرواتب".