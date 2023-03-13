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كركي: للإبلاغ عن أي ابتزاز من قبل أحد المستخدمين
أخبار لبنان
2023-03-13 | 08:21
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كركي: للإبلاغ عن أي ابتزاز من قبل أحد المستخدمين
تعميم لكركي..
تمنى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع انجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01، أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb.
وأكدّ إدارة الصندوق أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم.
وقال في تعميم: "بعد أن تداولت مؤخرا بعض المواقع الاخبارية الالكترونية أن بعض مستخدمي الصندوق في احدى المكاتب يبتزون أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية إضافية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وتسريع تنفيذها، وحيث أن التفتيش الاداري في الصندوق لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الخلافات كون الاتهامات بقيت ضمن اطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين".
وتمنى كركي على جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية.
أخبار لبنان
كركي
تعميم
ابتزاز
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