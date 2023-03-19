المغني الفرنسي el chato يبث اجواء الفرح في زمن الازمات

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

نصرالله استقبل وفدا قياديا من حركة "حماس"... وهذا ما جرى بحثه