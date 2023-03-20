صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي

صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي

عطفاً على قرار وزارة الصحة العامة رقم 8/1 تاريخ 5/1/2023 المتعلق بصرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات، حيث أن قرار وزارة الصحة العامة يشمل المرضى المستفيدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة. لذلك، اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه:



أولاً : يُطلب الى جميع المضمونين الذين يستفيدون من الادوية المدعومة للامراض السرطانية والمستعصية الواردة على اللائحة المرفقة ربطا ، وأي تعديل يطرأ عليها من قبل وزارة الصحة العامة:



1- أن يسجلوا على منصة الرقم الصحي الموحد (Unique ID) وفقاً لنظام تتبع الادوية Meditrack.

2- أن ينشأوا ملف صحي على منصة أمان موافق عليه من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.



ثانياً : تبقى الاجراءات المعتمدة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق، فيما يتعلق بالامراض السرطانية والمستعصية، دون أي تعديل.