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صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2023-03-20 | 04:56
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صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي
صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي
عطفاً على قرار وزارة الصحة العامة رقم 8/1 تاريخ 5/1/2023 المتعلق بصرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات، حيث أن قرار وزارة الصحة العامة يشمل المرضى المستفيدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة. لذلك، اعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه:
أولاً : يُطلب الى جميع المضمونين الذين يستفيدون من الادوية المدعومة للامراض السرطانية والمستعصية الواردة على اللائحة المرفقة ربطا ، وأي تعديل يطرأ عليها من قبل وزارة الصحة العامة:
1- أن يسجلوا على منصة الرقم الصحي الموحد (Unique ID) وفقاً لنظام تتبع الادوية Meditrack.
2- أن ينشأوا ملف صحي على منصة أمان موافق عليه من اللجنة المختصة في وزارة الصحة العامة.
ثانياً : تبقى الاجراءات المعتمدة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق، فيما يتعلق بالامراض السرطانية والمستعصية، دون أي تعديل.
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