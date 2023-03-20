الخطيب دعا الى استهلال شهر رمضان غروب الاربعاء

دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب المؤمنين، عملاً بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم الاربعاء الموافق 22/3/2023.





ودعا كل من يشاهد الهلال الى الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند الساعة ٦:٣٠ من مساء يوم الاربعاء، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.



وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الارقام التالية:

01/457600

01/457800

01/456703

01/456702

01/456701



