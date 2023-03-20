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لقاء سيدة الجبل: الأوان حان لتتحد قوى المعارضة خلف مشروع وطني صاف لرئاسة الجمهورية

أخبار لبنان
2023-03-20 | 08:12
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لقاء سيدة الجبل: الأوان حان لتتحد قوى المعارضة خلف مشروع وطني صاف لرئاسة الجمهورية
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لقاء سيدة الجبل: الأوان حان لتتحد قوى المعارضة خلف مشروع وطني صاف لرئاسة الجمهورية
أكد "لقاء سيدة الجبل" أنه منذ الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية وحزب الله يخوض المعركة الرئاسية على قاعدة نقل لبنان من فضائه العربي وتثبيته في الفضاء الإيراني، معتبرا انه أمام مشروع بهذه الخطورة يغير هوية لبنان ويضعه تحت وطأة الاحتلال الإيراني لا يمكن خوض الاستحقاق الرئاسي كما لو أنه عملية بوانتاج واحتساب أصوات فقط، بل إن خوضه يكون أولا بصياغة مشروع سياسي مضاد لمشروع الحزب يتبناه مرشح المعارضة وعلى أساسه يحشد التأييد والأصوات ضد مرشح الحزب أيا يكن اسمه ومواصفاته.
 
وأكد بيان لقاء سيدة الجبل، بعد اجتماعه الدوري الالكتروني، أن الأوان قد حان لتتحد قوى المعارضة البرلمانية خلف مشروع وطني صاف لرئاسة الجمهورية يقوم على التأكيد على نهائية الكيان وعروبة لبنان وديموقراطيته، ورأى أن هذا هو المشروع الوحيد المناقض لمشروع حزب الله والقادر بالتالي على إعادة انتاج التوازن السياسي المفقود حتى الآن في لبنان.
 
وشدد على أن مواجهة مخطط حزب الله لنقل لبنان من مداره العربي ووضعه في المدار الإيراني لا تكون بطرح عناوين "تحت وطنية" تبدأ بالفيدرالية ولا تنتهي بتبديل الصيغة والتقسيم، وإنما بالتمسك بالثوابت الوطنية المنصوص عليها في مقدمة الدستور وتحديدا أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وأنه عربي الهوية والإنتماء.
 
أضاف لقاء سيدة الجبل :"كما أن نموذج الحكم الذي يسعى "حزب الله" إلى إرسائه بدءا من رئاسة الجمهورية يطيح بكل المكتسبات الديموقراطية في النظام السياسي والتي تمسكت بها الغالبية اللبنانية منذ قيام دولة لبنان. وعليه، فإن لقاء سيدة الجبل يدعو نواب الأمة لانتخاب رئيس يمثل المصلحة اللبنانية والعربية الصافية ويعمل على توطيد نموذج الحكم الديموقراطي لا رئيس يغلب مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية ويفرط بالأسس الديموقراطية للنظام السياسي ويطيح بالتالي بقيمة لبنان المضافة في المنطقة".
 
واتّهم اللقاء حزب الله بالتلاعب بسعر الدولار من أجل ابتزاز اللبنانيين وإرغامهم على القبول بخياره السياسي المرفوض من قبلنا.

أخبار لبنان

حزب الله

المعارضة

رئاسة الجمهورية

لقاء سيدة الجبل

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