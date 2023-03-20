جعجع: دعوة الراعي بمكانها وسنحضر الخلوة

جعجع: دعوة الراعي بمكانها وسنحضر الخلوة

أعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع أن دعوة البطريرك الراعي بمكانها تماماً، قائلا: "ستكون غنية من الناحية الروحية وبمكانها في الأيام التي نمرّ بها وكل نواب تكتل الجمهورية القوية سيحضرون الخلوة آملين أن يلهم الله الجميع بما فيه الخير".



وتوجه جعجع الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالقول: "تحدث بري عن الملف الرئاسي ويعتبر رئيس البرلمان أن خلاف الكتلتين المسيحيتين يعطل الاستحقاق الرئاسي، "فيا دولة الرئيس روّق بالك" فهل الصراع اليوم هو بين المسيحيين المسلمين؟ قُم يا دولة الرئيس بجلسات مفتوحة وتفضّل اليوم هناك مرشحان هما ميشال معوض وسليمان فرنجية والانتخابات الرئاسية معطلة لأن فريق الممانعة عاجز عن إيصال مرشحه "ونحنا ما رح نخليهن يوصلوه".