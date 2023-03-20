مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الطيران المدني في بيروت وDAA INTERNATIONAL الإيرلندية حول تبادل الخبرات

مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الطيران المدني في بيروت وDAA INTERNATIONAL الإيرلندية حول تبادل الخبرات



وقعت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، ممثلة بالمدير العام المهندس فادي الحسن، بعد ظهر اليوم، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم غير ملزمة حول تبادل الخبرات مع الشركة الإيرلندية DAA International بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، في ما خص مبنى الركاب الحالي المزمع إنشاؤه الذي أعلن عنه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه من السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



ومثل الحسن الجانب اللبناني مع وفد من المديرية العامة للطيران المدني، والجانب الإيرلندي رئيس شركة DAA International بازل جيوغيغان، المدير التنفيذي نيكولا كول، إضافة إلى وفد من الشركة.