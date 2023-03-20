عودة البعثة الإتحادية للـMMA من مصر مع إنتصار كبير للبنان

عودة البعثة الإتحادية للـMMA من مصر مع إنتصار كبير للبنان

عادت البعثة اللبنانية الإتحادية للـMMA من بطولة Evolution التي أقيمت في مصر والتي انتهت رافعة إسم لبنان عاليًا بفوز المشتركين اللبنانيين.



وتضمم هذه البعثة كل من الأبطال: اللاعب عباس كركي عن عمر ١٥ سنة واللاعب جواد الزغبي عن عمر ١٤ سنة بذهبيتين، والمدرب المحترف عامر عبد النبي عن لقب الحزام على وزن ٩٣ كغ.

