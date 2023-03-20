نقيب الصيادلة: أجدد دعوة اللبنانيين للنزول إلى الشارع والإضراب المفتوح والعصيان المدني

توجه نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بنداء إلى كل اللبنانيين، قائلًا: "أمام الموت المحتم للمرضى، أجدد الدعوة للنزول إلى الشارع والعصيان المدني إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وبدء خريطة الإنقاذ".وطالب الأحزاب والنقابات والإتحدات وهيئات المجتمع المدني بتحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن والشعب.