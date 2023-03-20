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جنبلاط: دخلنا في الحرب العالمية الثالثة وأي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى زوال البشرية

جنبلاط: دخلنا في الحرب العالمية الثالثة وأي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى زوال البشرية

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: "لقد دخلنا في الحرب العالمية الثالثة ونحن في بدايتها وأي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى زوال البشرية. معروف عن أميركا أنها تريد إستعمار العالم وتسعى إليه بكل الوسائل وعلى حساب الشعوب."



وسأل: "يا ترى ماذا جرى بين قيصر روسيا وإمبراطور الصين، فهل يريدون تقاسم الباقي على طريقتهم".