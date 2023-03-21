ميقاتي بحث في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية مع وزير الداخلية

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي صباح اليوم في السرايا شؤونا وزارية وملف الانتخابات البلدية والاختيارية.



واجتمع مع وزير الاتصالات جوني قرم وتم البحث في الملفات العالقة بين وزارتي الاتصالات والمالية.



والتقى ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وبحث معه مواضيع تتعلق بوزارته و بتفعيل (وثيقة السياسة الشبابية) التي اقرتها الحكومة مؤخرا.

وإستقبل رئيس الحكومة السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا،وعرض معه نتائج زيارته الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس، كما استقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب، وتم البحث في التعاون بين مجلس النواب والحكومة.