العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام

العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام..



عثر على جثة الشاب وسيم حكيم الذي كان قد أعلن اختفاؤه منذ ايام عدة، مصابة بطلق ناري في احد البساتين في محلة الصالحية شرق صيدا والى جانب الجثة سلاح من نوع "بومب اكشن".



وقد حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية والطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بأمر من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تمهيدا لنقلها بناء لاشارته الى مستشفى صيدا الحكومي.