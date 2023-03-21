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اعتصام لرابطة موظفي الإدارة العامة في طرابلس رفضا للأوضاع والحرمان من الحقوق
أخبار لبنان
2023-03-21 | 05:45
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اعتصام لرابطة موظفي الإدارة العامة في طرابلس رفضا للأوضاع والحرمان من الحقوق
نفذ حشد من الموظفين ومن النقابيين اعتصاما بدعوة من الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، أمام سراي طرابلس. ووقف الجميع دقيقة صمت "على ما آلت اليه اوضاع الادارة العامة وحياة الموظفين من ذل واهانة وحرمان من أبسط الحقوق من استشفاء وتعليم لهم ولأولادهم".
نحال
تحدث خلال الاعتصام، عضو الهيئة الادارية للرابطة ابراهيم نحال، ووجه التحية الى "الموظفين المناضلين" وأكد انهم "ظلموا وتحملوا".
وقال: "انتظرنا الدولة، رب عملنا ان تنصفنا بل ان تخفف اعباءنا حتى لكنها لم تعرنا اهتماما بل استعملتنا مرارا ذريعة للانهيار وسببا لزيادة الايرادات ورفع دولار الرسوم، حتى انها لم ترد سماع صوتنا وطوت سنة حتى اجتمعت بنا لتسمعنا ما عزمت هي عليه باننا سنكون دوما ذريعة زيادة ايراداتها واننا فقط واجهة لنرد عنها سخط الشعب المتألم من غياب مسؤوليتها. ان استمرارنا في الاضراب هو نتيجة لغياب الحلول. وليس اضرابا بالحقيقة بل امتناع قسري عن الحضور الى العمل بسبب الاستحالة القهرية ووقود هذا الامتناع هو استخفاف الدولة بالمعالجة وترك الآلاف منا كموظفين اولا لأننا نعاني السحق اكثر من كل القطاع العام المستباح. وسؤال يطرح هنا: من يريد استمرار هذا الاضراب، انحن المنتظرين حلا ولو بالحد الادنى لشكل حياة ام الدولة المهملة عودتنا لخدمة المواطنين وانتظام العمل في الادارات؟ هل نحن من يعطل فعلا مصالحهم؟ ام تسخير الموظفين وتركهم لمصيرهم؟! سؤال آخر يطرح هنا: هل يعي المسؤولون ان تركنا هو امعان اضافي بضرب سيادة الوطن ومصالح المواطنين بعد تمكين الانهيار؟".
السيد
أما رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد فقال: " اهل السياسة لا يجتمعون، انهم يُجمعون على الاجهاز علينا ويقيمون المتاريس. فليجتمعوا وينتخبوا رئيسا وليتفقوا قبل وبعد ذلك على وقف الأزمة ومنع تفاقمها. لماذا لا يجدون حلا للدولار، كيف للناس ان تستمر، وكيف للموظف ان يعيش ويعمل كيف يمكن كل ذلك ؟ كيف يذهب إلى الطبيب وكيف يشتري الدواء؟ لا احد يسأل عنا. لذا نحن نقف مع موظفي القطاع العام وندعو الى تضامن وطني معهم ولجلسة سريعة لمجلس الوزراء تبت بأمر مساعدتهم. ونتوجه من هنا الى البنك الدولي ونقول له انت تعمل وفق ورقة لك ولكننا لا نقبل بما يترك الناس بلا قدرات ومقدرات".
ورفض السيد "ضرب الإدارة العامة وإفراغها من الموظفين"، متمنيا على "اي جلسة لمجلس الوزراء تصحيح الرواتب والإستشفاء ومنح التعليم وبدل النقل".
وختم مؤكدا ان "الإدارة العامة هي مصدر الواردات للخزينة وهي كيان الدولة وجسده وروحه".
أخبار لبنان
اعتصام
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