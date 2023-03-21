الملف الرئاسي بين جعجع وكويل: الحل بأيادي اللبنانيين

الملف الرئاسي حضر في معراب خلال اجتماع رئيس حزب القوات سمير جعجع مع سفير المملكة المتحدة هاميش كويل.



وشدد جعجع، أمام السفير البريطاني، على أن لبنان لن يشهد اي حل، الاّ بانتخاب رئيس فعلي للبلاد، قادر على اتخاذ القرارات الملائمة لمعالجة المشكلة الراهنة وهي سياسية بامتياز، وليس ملء الفراغ بأي رئيس لن يشفي غليل اللبنانيين ولن يحرك البلاد ولو خطوة واحدة باتجاه الحل.



وجدّد جعجع التأكيد أن الحل لن يأتي من الخارج لأنه متواجد "بأيادي اللبنانيين".