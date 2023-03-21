باسيل استقبل القائم بالأعمال السوري... وتوافق على ضرورة عودة النازحين

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل القائم بالأعمال السوري علي دغمان، وجرى التشديد على أهمية قيام أحسن العلاقات بين البلدين.



وفي اللقاء، ذكّر باسيل بموقفه المشدّد منذ أكثر من ٥ سنوات على ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية، وأن تكون في الحضن العربي بدل رميها في حضن الارهاب.



وتم التوافق على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم لما فيه مصلحة مشتركة لبنانية وسورية، وعلى ان السياسات الدولية المعتمدة هي المانع الاول أمام تحقيق هذه العودة.