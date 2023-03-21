سلوم: الحلّ يجب أن يكون شاملاً ولن نصل إليه إلا عن طريق الإضراب المفتوح

أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم أن الصيدليات ومنذ أكثر منذ أسبوعين وهي تعاني نقصا حادا في الأدوية، مع عدم الانتظام في تسلّمها الأدوية من الشركات والمستودعات، وذلك جرّاء الانهيار الكبير الحاصل.



وقال في بيان: "على الرغم من المساعي الحاصلة مع الأخيرة لوضع آلية لتسلّم الصيدليات الأدوية إلاّ انّ التقلّب الحاد في سعر الصرف حال دون ذلك".



واعتبر سلوم ألا حلّ لكل قطاع بمفرده، والحلّ يجب أن يكون شاملاً، ولن نصل إليه إلاّ عن طريق الإضراب المفتوح والتحركات الشاملة والعصيان المدني لكل اللبنانيين.