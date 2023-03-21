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ميقاتي يلتقي الرئيس القبرصي في نيقوسيا: الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي

أخبار لبنان
2023-03-21 | 09:39
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ميقاتي يلتقي الرئيس القبرصي في نيقوسيا: الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي
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ميقاتي يلتقي الرئيس القبرصي في نيقوسيا: الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي
عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في مقر الرئاسة القبرصية في نيقوسيا، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وتم التشديد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الرئيس القبرصي تأكيد دعم لبنان داخل الاتحاد الاوروبي في المجالات كافة.

ونوه بالحضور اللبناني في قبرص وبدور اللبنانيين في المجالات التطويرية، مؤكدا دعم الموقف اللبناني  لمعالجة مسألة النزوح السوري بما  يضمن تحقيق الاستقرار في لبنان.

واعتبر ميقاتي بدوره أننا بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة وهناك الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي.

وضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل.
أما  الوفد القبرصي فضم الناطق باسم الرئاسة قسطنطينس ليتمبيوتيس، سفير قبرص في لبنان بانيابوتيس كرياكو، مديرة الشرق الاوسط والخليج وافريقيا في وزارة الخارجية سيسيليا سالينا شامبوس، مديرة المكتب الديبلوماسي للرئاسة ماريلينا راوونا.
 
 

أخبار لبنان

ميقاتي

قبرص

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