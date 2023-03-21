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الحجار تابع إعادة تفعيل عمليّة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين مع البيسري
أخبار لبنان
2023-03-21 | 09:41
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الحجار تابع إعادة تفعيل عمليّة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين مع البيسري
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار في بيان حول ملف النازحين السوريين في لبنان أنه، "بهدف إعادة تفعيل عمليّة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين في لبنان، زار وزير الشؤون الإجتماعيّة الأسبوع الماضي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، حيث تمحور الحديث حول إعادة تفعيل هذه العمليّة وتذليل العقبات المحيطة بها على مختلف أشكالها ومصادرها. بالإضافة إلى هذا اللقاء، جولات حجّار الإستطلاعيّة على مختلف المناطق اللبنانية لم تتوقّف، وآخرها كان في بعلبك، حيث يواصل لقاءاته مع المسؤولين المحليين من رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الفاعلين للإطلاع على أوضاع مخيّمات النازحين السوريين عن كثب والتطوّرات الميدانيّة التي تشهدها كلّ منطقة، ونقل الواقع للمنظمات الدوليّة المُمَثَّلة في لبنان".
وأشار المكتب الإعلامي الى أن "حجّار سيتوجّه إلى جنيف خلال هذا الأسبوع لعقد لقاءات عدّة مع مسؤولين أمميين رفيعي المستوى، من أجل نقل تفاصيل الواقع الإجتماعي والإقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد ودقّ ناقوس الخطر بعد التحذيرات المتتالية التي نقلها لهم في مناسبات عدّة منذ تولّيه هذا الملف".
أخبار لبنان
هكتور حجّار
النازحين السوريين
البيسري
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