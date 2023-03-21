نقابة اصحاب المحطات في لبنان: لتسعير صفيحة البنزين بالدولار الاميركي وقرارنا النهائي يوم غد

طالبت نقابة اصحاب المحطات في لبنان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة امين سلام وجميع المعنيين الحريصين على المصلحة العامة لتسعير صفيحة البنزين بالدولار الاميركي "بما اننا ندفع ثمن الصفيحة للشركات المستوردة بالدولار" .



واشارت النقابة، بعد اجتماعها، إلى أنه سوف يتخذ قرار نهائي غدا الساعة التاسعة صباحا بعد اجتماع مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس والمعنيين بالقطاع لاتخاذ القرار المناسب وهو البيع والتسعير بالدولار على ان بعلن بشكل واضح سعر الصرف اليومي في المحطات.