"الخارجية" دانت تصريحات وزير المال الإسرائيلي ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "التصريحات العنصرية الصادرة أخيرا عن وزير المال الإسرائيلي وإنكاره لوجود الشعب الفلسطيني وسيادة واستقلال المملكة الأردنية الهاشمية".



ودعت "المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ورفض التصريحات المستفزة عمدا الهادفة إلى ضرب الحل السلمي على أساس الدولتين، وصب الزيت على النار المشتعلة أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".