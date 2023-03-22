وزارة الصناعة: طن الترابة بـ٨،٢٠٠،٠٠٠ ل.ل

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثمانية ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من اليوم الأربعاء ۲۰۲۳/۳/۲۲ ولغاية الثلاثاء ۲۰۲۳/۳/۲۸ ضمنًا.ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًا.