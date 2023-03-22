فياض في نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في مؤتمر المياه في مقر الأمم المتحدة

فياض في نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في مؤتمر المياه في مقر الأمم المتحدة

بدأ وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض زيارته إلى نيويورك بعدد من اللقاءات التحضيرية قبيل المشاركة الرسمية في فعاليات مؤتمر المياه وكافة أحداثه الجانبية والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ٢٢ إلى ٢٤ آذار ٢٠٢٣.



وكانت عدة إجتماعات تحضيرية يومي ٢٠ و٢١ من الشهر الجاري سبقت إنعقاد المؤتمر شارك فيها الوزير فياض، إضافة إلى جدول حافل من اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش المؤتمر مع نظرائه من دول أوروبية وعربية وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية داعمة للبنان مشاركة في المؤتمر.



هذا والتقى فياض رئيسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة القائم بالأعمال جان مراد وكامل الطاقم الدبلوماسي في البعثة لتنسيق رزنامة العمل والمشاركة الفعالة للوفد اللبناني في مختلف فعالياته.



كما التقى بممثلي المفوضية الأوروبية ولبى دعوة إلى عشاء رسمي بحضور ملك هولندا ورئيس جمهورية طاجيكستان رؤساء المؤتمر.



وتنطلق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه في مقر المنظمة في نيويورك بين ٢٢ آذار ٢٠٢٣ وتمتد لغاية ٢٤ منه. وهو ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه.



ويهدف المؤتمر إلى إستعراض منتصف المدة لتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة المتمثلة بوضع عقد دولي للعمل حول المياه من أجل التنمية المستدامة للفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠١٨- ٢٠٢٨.



ويكتسب أهمية بالغة كونه أول مؤتمر أممي حول المياه منذ العام 1977 وتتمثل فيه الدول المشاركة على مستوى رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين.