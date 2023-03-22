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سلوم للـLBCI: تحركات الصيادلة هي إلى جانب المواطنين

أخبار لبنان
2023-03-22 | 04:39
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سلوم للـLBCI: تحركات الصيادلة هي إلى جانب المواطنين
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سلوم للـLBCI: تحركات الصيادلة هي إلى جانب المواطنين

اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم أن عدم تسليم الادوية للصيدليات بالوقت المحدد يعني التواطؤ مع مافيات تهريب الادوية إلى لبنان.

وأكد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، أن تحركات الصيادلة مهما كانت فهي إلى جانب المواطنين.

وقال:" لطالما كنّا ضد دولرة أسعار الادوية وأولا وأخيرا كان مطلبنا تسليم الصيدليات الادوية لان التأخير كان لاسبوع أو لأسبوعين".

وشدد على أنه بعد توقيع اتفاقية البروتوكول مع شركات الادوية، فسيلجأون إلى الشارع في حال لم تتسلم الصيدليات الادوية كما تنصّ الاتفاقية.

أخبار لبنان

الصيدليات

جو سلوم

الادوية

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