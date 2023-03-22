كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي لغاية 30 حزيران 2023

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة إعلامية حملت الرقم 709 تاريخ 20/3/2023، قضى بموجبها إعطاء أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2022، تنتهي في 30 حزيران 2023، وذلك لاستمرار وجود الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد.



وأمل كركي أن يتمكّن أصحاب العمل التقيّد بالمهلة الإضافية المعطاة لهم وإنجاز التصاريح الإسمية السنوية خلال فترة التمديد هذه.



وطالب المدير العام بإقرار الموازنة العامّة والموازنة الإدارية للصندوق للعام 2023 أو فتح الاعتمادات اللازمة لتسيير مرفق الضمان الاجتماعي.