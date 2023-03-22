رابطة موظفي نقابة اطباء لبنان اعلنت الاضراب المفتوح بدءا من صباح اليوم

اعلنت رابطة موظفي نقابة اطباء لبنان في بيروت الاضراب المفتوح اعتبارا من صباح اليوم وحتى تحقيق مطالبها، حيث اصبحت رواتب الموظفين لا تكفي بدل النقل للوصول الى مكان العمل.