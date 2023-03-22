نصّار أوعز بفضّ الأختام وإعادة فتح المؤسسات السياحية على ضفاف الوزّاني بعد الترخيص لها لأوّل مرّة منذ عقود

أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وبعد اتمام الإجراءات اللازمة من قبل أصحاب المؤسسات، تعليماته للجهات الرقابية في الوزارة بفض الاختام عن المؤسسات السياحية المقفلة المتواجدة على ضفاف نهر الوزاني بتاريخ ١٤ اذار ٢٠٢٣ كي يتم تجهيزها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي القادم.



واشار نصار إلى أن إحدى هذه المؤسسات قد سبق وتم فض الاختام عنها في اليوم التالي للاقفال وذلك بعد تقديم مستند الترخيص الخاص بها، الأمر الذي أغفل ذكره لغايات معروفة لا تمت بصلة للمهنية التي اعتادت وزارة السياحة العمل بها.



وأكدت وزارة السياحة مجددا على رعايتها للمؤسسات السياحية على الأراضي اللبنانية كافة تحت سقف الأنظمة والقوانين، لما في ذلك أهمية في حماية حقوق المؤسسات واستمراريتها بالدرجة الأولى، وحفاظاً على الوجه السياحي اللائق، وأنه وللمرّة الأولى في تاريخ الوزارة تعطى المؤسسات الواقعة على ضفاف نهر الوزّاني التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية.