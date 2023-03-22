جلسة اللجان المشتركة اليوم... هذا ما ناقشه نواب حزب الله

هذا ما ناقشه نواب حزب الله

أفادت معلومات للـLBCI بأن "نواب حزب الله ناقشوا خلال الجلسة مسألة تأثير السياسة على اوضاع الناس، ودور السياسة في ازدياد الفقر والبؤس، وهم وجّهوا أسئلة حول تأخذر خطة التعافي وغياب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المسؤول عن كل هذا التأخير".



كما أفادت المعلومات بأن نواب الحزب "سألوا عن السعر الاقتصادي الحقيقي للدولار والخلاف بين القضاء والمصارف ودور القضاء في ضبط المضاربين على العملة والصرافين، وشددوا على خطورة الاستمرار في طباعة الليرة".



ولم يصل النقاش بعد الى اي أجوبة من ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، بحسب المعلومات.

