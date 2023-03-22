نواب التغيير بعد جلسة اللجان: المشهد مخجل

نواب التغيير بعد جلسة اللجان: المشهد مخجل

اعلن النائب ابراهيم منيمنة أن اليوم نحن امام ازمة نظام، والحكومة مستقيلة من دورها ، وقال: "كنا بالأمس في اجتماع مع صندوق النقد وقال ان الخطط والقوانين راهنا لا تلبي احتياجات الاتفاق". ودعا للاعتراف بالأزمة، والعجز عن الحلول السياسية كانتخاب رئيس وحل الأزمة الاقتصادية.



اما ياسين ياسين، فعدّد ٤ مخاطر حالية وهي: نزيف ديمغرافي، هجرة اكثر من ٢٠٠ الف لبناني، سقوط نموذج الدولة التي تلعب دور المتفرج، انفكاك دور الدولة.



بدوره، قال فراس حمدان، إن المشهد داخل مجلس النواب مخجل، والمشكلة كان يجب معالجتها منذ سنوات. واضاف: "التعطيل ممنهج وهادف، والمعركة الأساسية هي من سيتحمل مسؤولية وكيف سيتم تقاسم وتوزيع الخسائر".