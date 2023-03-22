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الابيض من بكركي: موضوع ادوية السرطان وغسل الكلى من اولوياتنا والاموال في الـ SDA كافية لفترة لا بأس بها

أخبار لبنان
2023-03-22 | 07:28
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الابيض من بكركي: موضوع ادوية السرطان وغسل الكلى من اولوياتنا والاموال في الـ SDA كافية لفترة لا بأس بها
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الابيض من بكركي: موضوع ادوية السرطان وغسل الكلى من اولوياتنا والاموال في الـ SDA كافية لفترة لا بأس بها

الابيض من بكركي: موضوع ادوية السرطان ومريض غسل الكلى من اولوياتنا والاموال الموجودة في الـ SDA كافية لفترة لا بأس بها

 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض ، في حضور نقيب الاطباء السابق الدكتور شرف ابو شرف.

وقال الابيض بعد اللقاء: "الزيارة اليوم لغبطته للبحث في مواضيع عدة ، وبالاخص موضوع صحة المواطن، حيث ان غبطته يحمل دائما هم المواطنين، واطلعناه على برنامج التقديمات الصحية التي نقوم بها للمواطن والخدمات المطلوبة لاسيما في هذه الظروف الصعبة جدا، والجميع يعلم اننا نعاني في القطاع الصحي والسبب يعود الى الاوضاع الاقتصادية والمالية جراء سعر صرف الدولار، ولكن على قدر المستطاع ننظم هذه الخدمات عبر عدة برامج نقوم بها في الوزارة وخصوصا موضوع تتبع الدواء الذي سمح لنا تنظيم اكثر لأدوية السرطان المدعومة وتوزيعها على المواطنين، كذلك اطلعناه على بعض المشاريع الاستشفائية التي نعمل عليها لنستطيع بالتالي دعم التعرفات الطبية اكثر من اجل مساعدة المرضى، خصوصا مرضى الكلى، والحمد الله اننا استطعنا الوصول ان حل مع المستشفيات والاطباء من اجل الاستمرار في هذه الخدمات دون ان يدفع المريض اي فروقات.

اضاف: "ندعو جميع المسؤولين والنقابات التحلي بالمسؤولية التي تحتمها عليهم مراكزهم لنضع مصلحة المريض فوق المصالح الاخرى".

وردا على سؤال قال: "ان موضوع ادوية السرطان ومريض غسل الكلى هو من صلب اولوياتنا والاموال الموجودة في ال SDA كافية وبحسب رايي لفترة لا بأس بها، هذا اضافة الى ان الدولة تعمل من اجل ايجاد تمويل لهذا الموضوع وزيارتي منذ فترة الى واشنطن وفرنسا كانت من اجل ايجاد حلول للتمويل من اجل الاستمرار وبدعم المرضى ولكن في النهاية اذا لم نجد حل سياسي ينعكس ايجابا عن الاوضاع المالية نستطيع الحصول على القروض من صندوق النقد او غيره، فالاكيد ان الوضع الصحي سيكون صعبا جدا، وهذه دعوة من اجل تسريع ايجاد الحلول التي تسمح للبلد البدء في مرحلة التعافي".

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