الخطيب دعا المسؤولين الى العودة الى ضمائرهم

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة الصوم المسؤولين الى العودة الى ضمائرهم والمبادرة إلى تصحيح سياساتهم وانقاذ وطنهم ومواطنيهم واخراجهم من الجحيم التي ألقاهم بها من سماهم بـ"فراعنة المال والسياسة والسلطة.