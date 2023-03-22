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المفتي دريان: إما انتخاب رئيس للجمهورية إما الفوضى
أخبار لبنان
2023-03-22 | 07:45
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المفتي دريان: إما انتخاب رئيس للجمهورية إما الفوضى
دريان: بيروت بمسلميها ومسيحييها لن ترضى بالتقسيم
وجّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قال فيها: "بصراحة، وبدون مواربة، إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئا فشيئا في الوطن، ويدفع الثمن المواطن".
من جهة اخرى، أكد دريان أن دار الفتوى كانت وستبقى الحريصة على وحدة اللبنانيين، والتصدي لكل من يعمل على تمزيق وحدة الوطن.
واعتبر أن البعض ينادي ويعمل على تقسيم بلدية بيروت العاصمة التي هي رمز وحدة اللبنانيين في عيشهم الواحد، مؤكدا أن بيروت بمسلميها ومسيحييها لن ترضى بالتقسيم، ونحن سنقف سدا منيعا في مواجهة المس بوحدة بيروت وبوحدة مؤسساتها.
أخبار لبنان
المفتي دريان
دار الفتوى
بيروت
انتخاب رئيس
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