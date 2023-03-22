حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار

شدد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على أنّ هاجس الحكومة الأساسي، كان زيادة موارد المرافق العامة، وتفعيلها.



وخلال مؤتمر صحافي شرح فيه عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار، قال حمية: "قمنا بالبحث في القوانين وعلمنا أن المطار يخضع لقانون خاص، مشيرا إلى أنّ القانون حصر العمل لشركات معيّنة في المطار وليس لأي شركات".