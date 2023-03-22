بو صعب: الحكومة ردت بأن هذا أفضل ما يمكن التوصل اليه مع صندوق النقد

بو صعب: الحكومة ردت بأن هذا أفضل ما يمكن التوصل اليه مع صندوق النقد

أعلن النائب الياس بو صعب أن هدف جلسة اللجان المشتركة، معرفة التصور لدى الحكومة ومصرف لبنان والمصارف للخروج من هكذا ازمة، وما يمكن للمواطن ان يترقبه من خطوات في هذا الخصوص.



واضاف: "الجلسة كانت هادئة ولم تكن جلسة استجواب، هي جلسة للجان المشتركة سبقها نقاش عام مع المسؤولين. البعض اعتبر ان هذا الحديث لا ينفع، ولكن أسأل، ما البديل؟ لدينا دور ويجب ان نلعبه، لا يجب ان نستسلم".



وتابع: "الحديث بدأ بتحديد من هو المسؤول عن تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، ولم يكن هناك اي اجابة حول هذا الموضوع، أما خطة التعافي تشوبها مشاكل عدة، ولكن هذا لا يعني انها غير موجودة، والحكومة ردت بأن هذا أفضل ما يمكن التوصل اليه مع صندوق النقد".