بوحبيب التقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية وسفير تونس

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي يرافقه أمين سر المجلس عباس عراقجي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني، في الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في الملف النووي والاوضاع في المنطقة.



وشدد خرازي على" اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبنانيين من دون اي تدخلات خارجية ".



سفير تونس

وبحث الوزير بوحبيب مع سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمام في العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وكذلك الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلدين، والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية .