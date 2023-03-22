نصرالله بشأن الاستحقاق الرئاسي: الخارج عامل مساعد أما المسألة فهي داخلية

نصرالله بشأن الاستحقاق الرئاسي: الخارج عامل مساعد أما المسألة فهي داخلية

أعلن السيد حسن نصرالله أن "الاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي"، مشيرا الى أن الخارج عامل مساعد أما القرار والمسألة فهي داخلية بالدرجة الأولى.



وتحدث عن الوضع الاقتصادي، قائلا: "مسؤولية الوضع الاقتصادي تقع على الجميع والكل جاهز لطاولة حوار تخص السلاح والاستراتيجية الدفاعية لكن عندما دعونا لطاولة حوار اقتصادية ومعيشية لم يكن من اكتراث للأمر لذلك اليوم نجدد الدعوة لهذا الحوار الاقتصادي".



أما عن قرض الحسن: "لا لحزب الله أي اموال ليودعها، والقرض الحسن هي ادارة موثوقة وللجميع ونشجع على القيام بمؤسسات مشابهة".



وشدد نصرالله على أنّ "الاستثمار الصيني ما زال متاحًا، وعندما كنا نتحدث عن الاتجاه شرقًا كانت بعض القوى السياسية تسخر من ذلك، بينما اليوم السعودية ومصر والامارات ودول الخليج تذهب الى الاتجاه شرقًا".



في سياق آخر، أفاد نصرالله، بأن "العدو يخشى بأن فتح حرب مع لبنان، يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، فما تهددنا فيه يمكن أن يكون سبب زوالك، وعلى كل حال، اختم بأن أقول إن المقاومة عند وعدها وعهدها، بأنّ أي اعتداء يطال الأراضي اللبنانية، المقاومة سترد عليه قطعًا وسريعًا".