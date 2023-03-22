نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان

اعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، انه " ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الخميس الواقع في 23 آذار عام 2023 ميلادي هو أول أيام شهر رمضان للعام 1444 هجري.

ونحن إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين واعمالهم ويوفقهم لمرضاته، ونسأله عز وجل أن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة ويعيده على أمتنا العربية والاسلامية وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء".