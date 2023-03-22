الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مذكرة لوزير التربية تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية خلال شهر رمضان

أخبار لبنان
2023-03-22 | 13:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مذكرة لوزير التربية تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية خلال شهر رمضان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مذكرة لوزير التربية تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية خلال شهر رمضان

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مذكرة تتعلق بتحديد دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية في فترة قبل وبعد الظهر في خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2022-2023. 

وتقدم من جميع أفراد الأسرة التربوية من مديرين وموظفين وأساتذة ومتعلمين وأهل، ومستخدمين وعاملين في المدارس، بالتهنئة والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، آملا أن يكون فسحة لتعميق الإيمان والتسامح والعمل بكل إخلاص من أجل الأجيال الصاعدة التي نتحمل مسؤولية إعدادها لتتسلم إدارة البلاد في المستقبل. 

وتمنى الوزير للجميع الصحة والتوفيق والنجاح وتمرير هذه المرحلة العصيبة بأقل الخسائر الممكنة، مؤكدا أن مساعيه لن تتوقف لتوفير مقومات استمرارية التعليم.

وجاء في المذكرة:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم/ 7/2023 تاريخ/ 8 /3/2023، المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية، والمدارس العاملة بدوام بعد الظهر، الالتزام بما يلي:

أولاً: تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.
- تعتمد مدة الاستراحة بـ15 الى 20 دقيقة.

ثانياً: في ما يتعلق بالمدارس والثانويات والمعاهد التي سبق لها ونالت الموافقة، على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة، يستمر العمل بهذه الموافقة شرط الالتزام بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولاً اعلاه.

ان وزير التربية والتعليم العالي،اذ يتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، يطلب اليهم التقيد بما ورد اعلاه".

أخبار لبنان

عباس الحلبي

دوام

المدارس

رمضان

LBCI التالي
موقف فرنسا بالمقايضة بين فرنجية وسلام... هل يتبدّل؟ (الاخبار)
مصادر لـ"الجمهورية": المهم بالنسبة إلى واشنطن هو إلتزامات الرئيس المقبل أكثر من هويته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:16

هكذا هنأت السفيرة الأميركية اللبنانيين بحلول رمضان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مع حلول الشهر الفضيل.. كيف كانت تجهيزات مونة رمضان في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
13:35

المرجع الأعلى في النجف يعلن الخميس أول أيام رمضان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
منوعات
2023-03-20

ما هي أسعد دول العالم لعام 2023؟

LBCI
أمن وقضاء
12:35

القاصر سيدرا حاج صطيفي غادرت منزل ذويها ولم تعد، هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
اقتصاد
07:24

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

LBCI
أخبار دولية
14:14

ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا

LBCI
أخبار دولية
14:13

إنه زمن تصفير المشاكل…

LBCI
أخبار دولية
14:08

ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:34

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
07:24

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
حال الطقس
02:49

الامطار تعود من جديد

LBCI
أمن وقضاء
08:07

توقيف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز OMT في منطقة الحازمية

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
06:08

اشتباكات في محيط مجلس النواب بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة

LBCI
خبر عاجل
10:51

السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة