الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
2023-03-23 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إنخفاض في أسعار المحروقات
جدول جديد لأسعار المحروقات
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 91000 ليرة لبنانية وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 92000 ليرة لبنانية والمازوت 85000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر الغاز 60000 ليرة لبنانية.
وقد أصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1973000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 2020000 ليرة
- المازوت: 1852000 ليرة
- الغاز: 1300.000 ليرة.
أخبار لبنان
محروقات
جدول
بنزين
التالي
رائد خوري: لبناء البلد من خلال أشخاص لا يعملون على تمرير مرحلة
توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-03-21
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
2023-03-21
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
0
اقتصاد
2023-03-17
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
اقتصاد
2023-03-17
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
0
أخبار لبنان
2023-02-24
جدول جديد بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2023-02-24
جدول جديد بأسعار المحروقات..
0
أخبار سياسية
2023-02-10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار سياسية
2023-02-10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
0
اقتصاد
07:16
مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة
اقتصاد
07:16
مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة
0
أخبار لبنان
07:12
ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا
أخبار لبنان
07:12
ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا
0
أمن وقضاء
07:04
قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة
أمن وقضاء
07:04
قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-03-16
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
خبر عاجل
2023-03-16
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
إتفاق الترسيم مع قبرص مجمّد..
0
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
0
خبر كاذب
2023-02-27
فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!
خبر كاذب
2023-02-27
فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
0
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
0
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
0
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
4
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
5
خبر عاجل
10:51
السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
10:51
السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي
6
فنّ
08:31
نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)
فنّ
08:31
نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
8
أخبار لبنان
13:03
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
13:03
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store