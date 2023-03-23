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إنخفاض في أسعار المحروقات

أخبار لبنان
2023-03-23 | 03:07
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إنخفاض في أسعار المحروقات
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إنخفاض في أسعار المحروقات

جدول جديد لأسعار المحروقات

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 91000 ليرة لبنانية وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 92000 ليرة لبنانية والمازوت 85000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر الغاز 60000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1973000 ليرة

- البنزين 98 أوكتان: 2020000 ليرة

- المازوت:  1852000 ليرة

- الغاز: 1300.000 ليرة.
 
 
 

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