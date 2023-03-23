الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية

أخبار لبنان
2023-03-23 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية

فياض خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: إستراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي تعرضت لنكسة كبيرة جراء النزوح السوري

أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن لبنان أعدّ إستراتيجية وطنية لقطاع المياه والصرف الصحي قبل مشكلة النزوح السوري لكن هذه الإستراتيجية وغيرها من الخطط في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول تعرضت لنكسة كبيرة جراء النزوح السوري، الذي لا يمكن لأي بلد في العالم إرتقاب مفاعيله في أية استراتيجية يعدها ولا يمكن لأي وطن تحمّل تداعياته، قائلاً: "فتخيلوا أن يكون بلدٌ مثل فرنسا مستعدٌ لإستقبال 20 مليون نازح أو كالولايات المتحدة الأميركية مستعدّ لإستقبال 100 مليون نازح".

وشدّد خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، على أنّ ما فاقم الوضع وزاده سوءًا هو الأزمة الإقتصادية والمالية الهائلة التي ألمّت بلبنان نتيجة سنوات من الفساد والإقتصاد الريعي وأضيفت مشكلة النزوح ما أدى الى شلل كامل للإقتصاد وتوقف لكافة المشاريع الإستثمارية وعجز لدى مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومن أهم هذه المؤسسات، المؤسسات العامة للمياه حيث وصلت ساعات التغذية الأسبوعية من المياه الى 8 ساعات جراء الإنقطاع الدائم للكهرباء.

ولفت الى أنه في مواجهة هذا الواقع أعدت وزارة الطاقة والمياه نسخة جديدة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي ضمّنتها خطّةً خمسية للنهوض المستدام بقطاع المياه وخطّة طوارىء على المدى المنظور لتأمين سلامة الوصول الى المياه السليمة للمواطنين بالحدّ الأدنى وعرضتها على الجهات الدولية المانحة طلباً للدعم. وقال: "لكن المجتمع الدولي بدا غير متحمّس لتقديم الدعم المطلوب وتوقّف التمويل الإستثماري لجميع المشاريع الإستراتيجية التي كنا قد بدأنا بتنفيذها أو انتهينا من تلزيمها او أعددنا دراساتها كمشاريع السدود وأبرزها سد الذي يغذي ما يزيد عن 1،6 مليون شخص من سكان العاصمة بيروت ومشاريع الصرف الصحي في بيروت ومناطق لبنانية عديدة".

واعتبر أن لبنان الذي يعدّ اليوم مثالاً للبلدان التي حرمتها الظروف الدوليّة من تحقيق الإدارة المتكاملة قي قطاع المياه عبر إعتماد إستراتيجية وطنية تقارب كافة جوانب القطاع، ونموذجاً للبلدان التي عانت من الأطماع والحروب على مياهها وتعرّضت بناها التحتية للدمار بسبب هذه الحروب وبسبب أزمات النزوح واللجوء وأصبحت مؤسساتها على شفير الإنهيار والتحلّل بسبب الأزمات الإقتصادية والمالية، يتوجّه من هذا المنبر الى المجتمع الدولي والجهات المانحة عارضاً جميع الخطط والإستراتيجيات والإصلاحات الواجب دعمها للنهوض مجدداً بقطاع المياه وبكافة القطاعات الأخرى وتحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم للشعب اللبناني مجدداً.

ولفت الى أنه بدءاً من العام 2011 أدّت مشكلة النازحين السوريين الذين تعدوا في وقت قصير الـ30% من مجمل عدد السكان والذين أضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين الى عجز مؤسسات الدولة وبناها التحتية على مواجهة المتطلبات الكبيرة لهذا العدد الهائل من السكان.

وقال: "قد ناشدت الدولة اللبنانية المجتمع الدولي في عدة مناسبات القيام بواجباته، اولاً عبر تأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين الى بلدانهم ومساعدتهم في مجتمعاتهم، وثانياً، وبإنتظار تحقيق ذلك، دعم الحكومة اللبنانية في مواجهة هذه الأزمة عبر تأمين الرعاية للنازحين وتحسين شروط عيشهم من جهة ووضع البرامج الإنمائية ودعم المشاريع الإستثمارية للمجتمعات المضيفة من جهة أخرى لما يشكّله هذا الدعم المزدوج من عدالة وإحتضان ويجنب المجتمعات الإحتكاكات والنزاعات الناجمة عن التنافس على الموارد وأهمها المياه".

أخبار لبنان

المياه

النازحين

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

LBCI التالي
حنكش للـLBCI: انتخاب الرئيس عملية ديمقراطية انتخابية وليس بالضرورة أن تكون توافقية
انطلاق تمرين CÈDRE BLEU 2023 المشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:00

فياض: لزيادة الدعم للبنان بما يتماشى مع الاستراتيجية المحدثة لقطاع المياه

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-22

فياض في نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في مؤتمر المياه في مقر الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-03-22

تقرير أممي يحذر من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية بسبب تفاقم ندرة المياه

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-21

باسيل استقبل القائم بالأعمال السوري... وتوافق على ضرورة عودة النازحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:34

ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي

LBCI
اقتصاد
07:16

مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا

LBCI
أمن وقضاء
07:04

قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:10

أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره

LBCI
فنّ
2023-03-22

راغب علامة: " تمثيلية قطع الشوارع تعوّدنا عليها"

LBCI
اقتصاد
2023-03-10

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-21

أمهاتٌ لمعن في مجال الرياضة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

LBCI
أخبار دولية
14:14

ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا

LBCI
أخبار دولية
14:13

إنه زمن تصفير المشاكل…

LBCI
أخبار دولية
14:08

ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:07

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
13:16

بيان صادر عن مصرف لبنان..

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
10:51

السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي

LBCI
فنّ
08:31

نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:15

نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
13:03

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة