حنكش للـLBCI: انتخاب الرئيس عملية ديمقراطية انتخابية وليس بالضرورة أن تكون توافقية

حنكش للـLBCI: لا يستطيع المجلس أن يقوم بأي شيء يسمّى "ضرورة" غير انتخاب الرئيس

أعلن النائب الكتائبي الياس حنكش أنهم لم يرفضوا يوما أي دعوة للحوار لأن البديل عن الحوارات هو التشنج وشدّ العصب.



ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن الاتفاق على اسم مرشح للرئاسة هو شأن النواب والكتل النيابية وعليهم أن يجدوا أرضية مشتركة أو مواصفات مشتركة.



ولفت حنكش الى أن انتخاب رئيس للجمهورية هو عملية ديمقراطية انتخابية وليس بالضرورة ان تكون توافقية، مشيرا الى أنه على رئيس المجلس الدعوة الى جلسة لإنتخاب رئيس.



وقال: "لدينا اليوم فريق معارض حضر 11 جلسة وانتخب مرشحه، بالمقابل لدينا فريق ممانع معطّل إختبأ بخلافاته بالورقة البيضاء". وأضاف: "نحن نتعاطى اليوم مع فريق غير دستوري يقرر إحترام الدستور عندما يناسبه الأمر".



وكشف أن اجتماعا عقد أول من أمس بين بعض نواب المعارضة لمحاولة الاجماع على اسم غير النائب ميشال معوضّ ويكون لديه ما يكفي من الاصوات لإنتخابه.



وشدد حنكش على ألا جلسة غير جلسة انتخاب رئيس ولا يستطيع المجلس أن يقوم بأي شيء يسمّى "ضرورة" غير انتخاب الرئيس.