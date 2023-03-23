الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
2023-03-23 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
نقابة أوجيرو تعلن الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة 24-3-2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقّف كلياً عن القيام بأيّة أعمال.
وصدر عن المجلس التنفيذي لنقابة "اوجيرو"، بيان أعلن الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال، بسبب تجاهل المطالب وتعديل الرواتب.
وجاء في البيان :"بعد أن اكتوينا بنيران الغلاء وتفلت الأسعار، ولأننا لسنا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها. ولما كانت كرامة العاملين وحقهم في العيش الكريم فوق كل اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظرا للتجاهل المستمر لمطالبنا بتعديل الرواتب بعد أن أصبحت تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية.
وبعد مرور يومين على الإضراب من دون أن نتلقى أية ردود إيجابية، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة "اوجيرو" الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة في 24/3/2023 وعدم الحضور الى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام باية أعمال.
وعليه، يعول المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" على وعي جميع الزملاء العاملين مستخدمين وملحقين ومتعاقدين و مياومين لهذه المرحلة و تضامنهم جميعا لإنجاح الإلتزام التام بالاضراب".
ووضع المجلس أرقام هواتف أعضائه بتصرف الجميع للإبلاغ عن أية خروق أو ضغوط قد يتعرضون لها. وأبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
أخبار لبنان
أوجيرو
الاضراب المفتوح
نقابة أوجيرو
التالي
يقومان بتوضيب المخدّرات داخل منزلهما وترويجها لعدد من الزبائن.. في قبضة الأمن الداخلي
القاضي منصور حدد ٢٠ نيسان المقبل موعدا لجلسة إصدار القرار حول دعوى القاضية عون ضد النائب زياد حواط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:58
معلومات للـLBCI: إتجاه الى إعلان الإضراب المفتوح لنقابة أوجيرو بعد اجتماعها الساعة ١٠:٣٠
آخر الأخبار
02:58
معلومات للـLBCI: إتجاه الى إعلان الإضراب المفتوح لنقابة أوجيرو بعد اجتماعها الساعة ١٠:٣٠
0
أخبار لبنان
2023-03-17
المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو أعلن التوقف عن العمل لغياب الحلول
أخبار لبنان
2023-03-17
المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو أعلن التوقف عن العمل لغياب الحلول
0
أخبار لبنان
2023-02-20
نقابة أوجيرو: الأربعاء يوم اضراب تحذيري!
أخبار لبنان
2023-02-20
نقابة أوجيرو: الأربعاء يوم اضراب تحذيري!
0
أخبار لبنان
2023-03-22
رابطة موظفي نقابة اطباء لبنان اعلنت الاضراب المفتوح بدءا من صباح اليوم
أخبار لبنان
2023-03-22
رابطة موظفي نقابة اطباء لبنان اعلنت الاضراب المفتوح بدءا من صباح اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي
0
اقتصاد
07:16
مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة
اقتصاد
07:16
مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة
0
أخبار لبنان
07:12
ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا
أخبار لبنان
07:12
ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا
0
أمن وقضاء
07:04
قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة
أمن وقضاء
07:04
قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:10
أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره
علوم وتكنولوجيا
07:10
أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره
0
فنّ
2023-03-22
راغب علامة: " تمثيلية قطع الشوارع تعوّدنا عليها"
فنّ
2023-03-22
راغب علامة: " تمثيلية قطع الشوارع تعوّدنا عليها"
0
اقتصاد
2023-03-10
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2023-03-10
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-21
أمهاتٌ لمعن في مجال الرياضة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-21
أمهاتٌ لمعن في مجال الرياضة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
0
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
0
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
0
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
4
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
5
خبر عاجل
10:51
السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
10:51
السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي
6
فنّ
08:31
نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)
فنّ
08:31
نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
8
أخبار لبنان
13:03
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
13:03
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store