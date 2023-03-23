ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا

ميقاتي: أرسلنا كل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي لاقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دار الفتوى في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، ومديري المؤسسات التابعة لدار الفتوى.



وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "زرت دار الفتوى لمعايدة صاحب السماحة وأصحاب الفضيلة بهذا الشهر المبارك الذي نأمل بأن يكون شهر خير ويمن وبركة على اللبنانيين جميعا وعلى المسلمين خصوصا".



وأضاف: "تحدثنا خلال هذا اللقاء عن المواضيع العامة وشؤون الطائفة، ويوجد بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذا الدار الكريم لاركان الطائفة والمجلس الشرعي. كما تحدثنا أيضا عن المواضيع التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تماما الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان".



وقال: "شرحت بأسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملا، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي لاقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من انقاذه رغم هذه الظروف الصعبة".