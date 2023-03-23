الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا

أخبار لبنان
2023-03-23 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
ميقاتي زار المفتي دريان معايدا بحلول رمضان المبارك: الحكومة تقوم بواجبها كاملا

ميقاتي: أرسلنا كل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي لاقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في دار الفتوى في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، ومديري المؤسسات التابعة لدار الفتوى.

وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "زرت دار الفتوى لمعايدة صاحب السماحة وأصحاب الفضيلة بهذا الشهر المبارك الذي نأمل بأن يكون شهر خير ويمن وبركة على اللبنانيين جميعا وعلى المسلمين خصوصا". 

وأضاف: "تحدثنا  خلال هذا اللقاء عن المواضيع العامة وشؤون الطائفة، ويوجد بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذا الدار الكريم لاركان الطائفة والمجلس الشرعي. كما تحدثنا أيضا عن المواضيع التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تماما الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان".

وقال: "شرحت بأسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملا، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي لاقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من انقاذه رغم هذه الظروف الصعبة".

أخبار لبنان

ميقاتي

دريان

رمضان

الحكومة

LBCI التالي
مجلس الإنماء والإعمار: بعثة الصندوق العربي للإنماء زارت لبنان وبحثت في إعادة جدولة أقساط القروض المستحقة
قرار للقاضي منصور بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من النائب حنكش المتعلقة بالرشى خلال الانتخابات النيابة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:01

ميقاتي يزور في هذه الأثناء دار الفتوى حيث يقدم التهنئة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول شهر رمضان المبارك

LBCI
آخر الأخبار
07:05

ميقاتي من عين التينة: كنت صريحاً مع بري بأن الاوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لانقاذ البلد فالحكومة لا تستطيع ان تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
06:23

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-16

بدء المحادثات الرسمية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:25

"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان

LBCI
اقتصاد
12:15

"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة

LBCI
اقتصاد
12:12

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 43 مليون دولار بمعدل 90000 ليرة

LBCI
اقتصاد
11:49

عبارة تؤدي الى تبادل لوائح ردود بين جمعية المصارف والدولة اللبنانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-02-02

إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..

LBCI
عالم الطبخ
2023-03-20

كيك الشوكولاتة الباردة... وصفة شهية وسريعة!

LBCI
حال الطقس
2023-03-18

منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
اقتصاد
2023-02-20

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:40

اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي

LBCI
أخبار دولية
05:36

مدفيديف: توقيف بوتين سيكون "إعلان حرب" على موسكو

LBCI
أخبار لبنان
04:42

فياض في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: التمويل الإستثماري توقّف لجميع المشاريع الإستراتيجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:07

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
08:26

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
أخبار لبنان
08:14

تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً

LBCI
أخبار لبنان
06:15

نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
12:25

"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان

LBCI
خبر عاجل
09:07

صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"

LBCI
أمن وقضاء
02:30

توقيف امرأة لقيامها بأعمال مخلّة بالآداب.. على علاقة بشخصيّات "مرموقة"

LBCI
خبر عاجل
10:16

مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة