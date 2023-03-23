ميقاتي بعد لقائه بري: تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي

ومن دار الفتوى اكد الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة تقوم بواجباتها كاملة وهي أرسلت مشاريع القوانين الى مجلس النواب لاقرارها. وقال ميقاتي بعد تقديم التهنئة للمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لمناسبة شهر رمضان إن الحديث تطرق الى المواضيع العامة والتي تهم المواطن خصوصا واننا نعي الوضع المعيشي الصعب.

أكّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النّواب نبيه بري أنّه تمّ تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدرسها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين.ويعقد ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وعلى جدول اعمالها عدداً من البنود.