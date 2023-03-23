اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة

اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: للتصعيد في حال لم يصل الضحايا الى عدالة



نظم اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تظاهرة امام قصر العدل في بيروت دعوا خلالها لإطلاق سراح التحقيق المجمد منذ سنة ونصف.



وشدد الاهالي على ان التأخير غير مقبول كاشفين عن تصعيد محتمل في حال لم يصل الضحايا الى عدالة في قضيتهم.



وكان وفد من الأهالي قد التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود.