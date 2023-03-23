تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً

تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقديم التوقيت المحلي



أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقديم التوقيت المحلي، بحيث سيتمّ تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان وهو تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام إستثنائياً.



وقال مكية إن القرار يستند الى الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الاعمال بتعديل موعد التغيير إستثنائياً لهذا العام.